La expolicía, Jossmery Toledo, se pronunció sobre el caso de la suboficial Judith Cuba Lara, conocida como ‘Lady 2 soles’, luego de que se viralizara un video donde se negó a pagar su pasaje en un bus público. Para la modelo, la actitud de la agente fue inapropiada y debería recibir una sanción por haber actuado sin criterio.

Como se recuerda, el hecho ocurrió el sábado 4 de octubre en la avenida Caquetá, cuando Cuba Lara detuvo al chofer de la empresa Urano Tours tras negarse a cancelar su pasaje de dos soles, argumentando su derecho al pase libre por ser miembro de la PNP. La situación generó indignación entre los pasajeros, quienes acusaron un abuso de autoridad.

Al respecto, Jossmery Toledo calificó el hecho como un mal ejemplo para la institución policial y pidió mayor sensibilidad hacia los transportistas. “Yo creo que a la inepta esa deberían sancionarla. ¿Cómo se le ocurre? Hay que tener un poco de criterio. Hay que tener empatía para ponernos en los zapatos del otro y no generar tanto escándalo”, dijo en una transmisión de TikTok.

“Cuando yo era policía sí pagaba mis dos soles”

Por otro lado, en una reciente entrevista, Jossmery Toledo recordó sus años en la Policía Nacional y aseguró que nunca hizo uso del pase libre en el transporte público. “En mi opinión, no era el momento. Yo cuando era policía pagaba mis dos soles de pasaje. Es más, hasta para evitarme algún tipo de problema iba en colectivo. Mi papá fue taxista, tuvo su combi. Yo me pongo de lado de las personas que están siendo afectadas por las extorsiones”, señaló.

Asimismo, cuestionó la ley que permite el pase libre a los efectivos y propuso que sea modificada. “Creo que esa ley no debería existir, deberíamos pagar nuestros 2 soles, pero eso sí, no deberíamos intervenir en nuestro horario de franco o de descanso. Esa ley es muy ambigua, deberían cambiarla y reformarla”, agregó.

Abogado de ‘Lady 2 soles’ defiende su accionar

Por su parte, el abogado de la suboficial Judith Cuba, Stefano Miranda, aseguró que su defendida actuó dentro del marco legal y que el conductor del bus violó la norma que ampara el pase libre de los policías. “Estoy seguro de que el tiempo nos dará la razón y vamos a tener una sentencia condenatoria que ejemplifique que a la Policía se le respeta”, manifestó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO