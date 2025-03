Alaxandra Díaz decidió no callar más y revelar todo lo que vivió junto a Roberto Guizasola. Esta vez a través de sus historias de Instagram publicó lo que al parecer fue un lamentable episodio junto al ex futbolista. Además, también posteó las conversaciones con su madre, quien le advierte que el popular Cucurucho no tendrá piedad de ella para defenderse en medio de este escándalo.

La madre de Alexandra Díaz le pidió que no caiga ante la arremetida del ex pelotero y siga adelante teniendo en cuenta todos los detalles.

