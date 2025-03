Alexandra Díaz, la joven ampayada con Roberto Guizasola, denuncia que viene recibiendo amenazas por parte del exfutbolista para no hablar de él. Según contó, alguien le mando mensajes a su madre para silenciarla, por lo que decidió ponerle el parche al popular ‘Cucurucho’.

“Así que a tu hija le gusta seguir con la huevada, haciendo sus lives y respondiendo como si esto fuera un juego esta huevada”, se lee en una de las amenazas. “Te crees hábil para otras y mandas a otras personas amenazarme, no te tengo miedo por si acaso. Una más y todo el mundo sabrá quién realmente eres”, respondió Alexandra Díaz en sus redes.

Además, al ser interceptada por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ no dudó en lanzarle una advertencia al exfutbolista. “Que se deje de hue…, que me deje de estar amenazando a mí y a mi familia nada más. Yo tengo todas las capturas donde me amenazan. (…) Que simplemente deje de estar amenazando a mi familia, que se atenga a las consecuencias”, indicó.

Alexandra Díaz además publicó un mensaje donde revela que el futbolista le escribía desde que era menor de edad. “Mi circulo social y mi familia sabe las veces que te has comportado como una basura, yo no estoy loca, pero como te crees palabradeador y mentiroso (ya te conocen como eres de mentiroso, todos ah), yo la coj… de 15 años que te creía todo y perdonaba”, agregó.

