Un joven universitario de 22 años, identificado como Arnold, quedó gravemente herido tras ser atropellado por un vehículo que invadió la vía eclusiva del Metropolitano en distrito de Comas y se dio a la fuga.

El accidente ocurrió el 17 de mayo, aproximadamente a las 3 de la madrugada, cuando el joven regresaba de jugar un partido de fútbol con amigos.

Actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con coma inducido debido a edemas cerebrales.

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¿Cómo ocurrió el atropello?

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Comas captaron el preciso instante del atropello. Según la madre de la víctima, Cintia, el vehículo circulaba a aproximadamente 80 kilómetros por hora. El impacto fue de tal magnitud que el conductor “lo toca y lo lleva al aire, dos vueltas, y de ahí como si nada lo deja tirado en toda la tierra”.

El joven solo presenta un leve corte en el lado izquierdo, pero su cerebro está hinchado. Los médicos le realizan monitoreo constante.

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Indignación de la madre y pedido a la ATU

La madre de Arnold se mostró indignada porque el conductor se dio a la fuga tras el accidente. “Tú estás segura cruzando la vía, tranquila, y aseguras que la línea metropolitana también es segura. Y pasa este desgraciado, lo levanta como si fuera cualquier cosa”, declaró Cintia. “Cualquiera pasea, cualquiera camina, te atropellan y se van. Es un auto plamo”, añadió.

La familia ha solicitado a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) que facilite las cámaras del Metropolitano, ya que tienen un ángulo más extenso y se podría ver la placa del vehículo. “Si en este video que es solamente de la Municipalidad de Comas se puede ver el auto y todo, imagínense lo que vamos a poderver con el otro”, afirmó. La denuncia fue presentada hace una semana, un lunes, y aún no obtienen respuesta.