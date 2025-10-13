Un joven caminaba despreocupadamente cuando la acera se abrió bajo sus pies, quedando atrapado en el subsuelo en un incidente captado por cámaras de videovigilancia. El hundimiento, que dejó a la víctima inmovilizada entre tierra, agua y fragmentos de cemento, alertó a un motorizado que presenció la caída y detuvo su marcha para prestar auxilio inmediato. Al reconocer que necesitaba refuerzos, el primer socorrista solicitó ayuda a otro conductor que circulaba por el sector.

Vea también: Tercer simulacro nacional multipeligro se realizó esta noche

Las autoridades determinaron que trabajos de construcción subterráneos sin el refuerzo estructural adecuado provocaron el colapso del pavimento, generando un orificio que requirió la intervención de Protección Civil. Los rescatistas profesionales utilizaron cuerdas y escaleras para extraer al herido, quien posteriormente recibió atención médica especializada por las lesiones de consideración que presentaba.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO