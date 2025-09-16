Crystal, hija de Linda Padilla, clama ayuda para su madre quien estuvo dentro del bus ‘El Chino’ y ahora requiere cirugías urgentes tras sufrir una fractura grave en la tibia derecha. El abandono emocional se evidencia en las noches de llanto de la señora Padilla, quien lucha contra la depresión mientras espera justicia y apoyo para su tratamiento. La lesionada, una trabajadora de limpieza de 53 años que era el sustento familiar.

La familia teme que el SOAT no cubra todos los gastos médicos, especialmente porque la víctima además padece problemas cardiovasculares preexistentes que complican su recuperación. La situación económica se agrava porque Crystal debió dejar de trabajar para cuidar a su madre, sumado a los costos de abogados y pasajes para seguir el caso.

