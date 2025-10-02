Un joven con graves quemaduras recibe ayuda solidaria tras un informe de ATV Matinal y podrá iniciar su emprendimiento gracias a la movilización de televidentes y empresas comprometidas con su caso. Jean Carlo, quien sobrevive como vendedor ambulante de caramelos en el Puente Acho, recibió una donación integral que incluye alimentos no perecibles, artículos de limpieza, utensilios de cocina y un colchón para reemplazar el que usa actualmente como cama y mesa.

El programa “Matinal Resuelve” canalizó las donaciones que transformarán su vida, incluyendo un teléfono celular nuevo que mejorará su comunicación familiar y le permitirá aceptar pagos digitales como Yape y Plin por sus ventas. Jean Carlo expresó su profunda gratitud a todos los peruanos que “abrieron la puerta de su corazón”, reconociendo que esta ayuda llega en un momento crucial. Además, la marca Stripper Underwear se sumó a la causa donándole mercadería de calidad, lo que le permitirá ampliar su negocio informal y generar mejores ingresos para su sustento diario.

