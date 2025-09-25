Un joven con graves quemaduras vende productos en la calle para sobrevivir, 24 años después de haber sido una de las víctimas del incendio de Mesa Redonda. Gian Carlos del Castillo, quien tenía 17 años y vendía polos cuando el fuego inició por un cohete, ahora ofrece caramelos y chocolates en el puente Acho. A sus 38 años, el hombre relata que debe enfrentar a diario la discriminación de personas que se tapan la cara al verlo.

Gian Carlos vive completamente solo en un cuarto alquilado en el Rímac, ya que perdió a sus padres y no cuenta con ningún familiar en Lima. Su historia es un testimonio de resiliencia, aferrándose a su fe en San Judas Tadeo para seguir adelante a pesar de las miradas de desprecio. Aunque agradece la ayuda que recibe, su mayor lucha es contra la indiferencia y el estigma social que sufren las personas con secuelas físicas graves.

