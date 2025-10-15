Un joven de 21 años se enfrenta a un delincuente en Villa El Salvador, quien intentó arrebatarle el celular mientras paseaba con su enamorada en una noche romántica. El sujeto, que portaba un arma de fuego y se transportaba en un mototaxi, actuó con audacia a pesar de ocurrir el hecho a solo dos cuadras del serenazgo, lo que evidencia la impunidad con la que operan estos criminales. La pareja, que se resistió a entregar sus pertenencias, se vio involucrada en un forcejeo donde el joven demostró una valentía inusual.

Testigos del lugar presenciaron la escena y alertaron gritando desde sus ventanas, logrando que el ladrón huyera sin conseguir su objetivo. Este acto de resistencia ciudadana, que se viralizó en redes sociales, muestra la creciente impotencia de los vecinos ante la inseguridad, la cual se agrava porque los delincuentes utilizan mototaxis para cometer sus fechorías y escapar rápidamente del lugar del crimen.

