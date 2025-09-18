Un joven resultó baleado por asaltantes tras defender el minimarket de su madre en Villa El Salvador, en un violento hecho donde los agresores resultaron ser menores de edad. Los delincuentes, captados por cámaras de seguridad, golpearon al joven con la cacha de su arma antes de dispararle mientras intentaba proteger el negocio familiar. La víctima, aunque herida y sangrando, contraatacó con una navaja que clavó en el cuello de uno de los asaltantes, demostrando una valentía que casi le cuesta la vida.

El forcejeo terminó cuando el cómplice del herido disparó a quemarropa contra el defensor, quien debió ser trasladado de emergencia al hospital para extraerle la bala del hombro. Los tres ocupantes del mototaxi utilizado para la fuga fueron capturados gracias a la rápida acción de serenos y policías, evidenciando la efectividad del sistema de videovigilancia municipal. El caso revela la peligrosa participación de adolescentes en crímenes violentos.

