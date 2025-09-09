Una joven falleció tras dar a luz en el hospital regional de Satipo, donde familiares denuncian negligencia médica al coser la cesárea con la vejiga. La víctima, identificada como Yomira Soto Baldeón, fue intervenida el 18 de agosto y durante el procedimiento también habrían cortado la frente del recién nacido, según el testimonio de la madre. El cuadro se complicó hasta requerir su traslado urgente a un hospital de Lima, donde falleció a pesar de los esfuerzos médicos.

Vea también: Inauguran vía expresa sur pese a no estar terminada en Surco: “Se está generando cuello de botella”

El caso ha generado indignación en la comunidad de Satipo, donde exigen una investigación exhaustiva contra el personal médico involucrado. La presunta negligencia dejó en la orfandad a tres menores de edad, quienes ahora enfrentan la vida sin su madre por lo que familiares califican como un error imperdonable. El director regional de salud deberá pronunciarse sobre las acusaciones, que incluyen el supuesto intento de encubrimiento por parte del establecimiento de salud.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO