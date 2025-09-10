Un joven fue aplastado por un camión de basura en VMT, un hecho que testigos califican como una imprudencia del conductor al doblar una curva a alta velocidad. La víctima, identificada como Flavio Fernando Fernández, perdió la vida cuando se dirigía a su trabajo en moto, justo un día antes de cumplir 21 años, sumiendo a su familia en un dolor inconmensurable.

El accidente, ocurrido en la avenida Pachacútec, evidencia los riesgos de tránsito en la zona, donde los vehículos mayores operan con negligencia. Sus familiares denuncian que la municipalidad distrital evade sus responsabilidades al negarse a proporcionar las filmaciones de las cámaras de seguridad que captaron el incidente. Hasta el cierre de este informe, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso, ni han entregado los objetos personales del joven, los cuales desaparecieron tras el impacto, aumentando la desconfianza en una investigación transparente.

