Un joven inconsciente es cargado por un policía y trasladado en un vehículo durante la marcha en el Centro de Lima, un hecho que refleja la violencia de los disturbios registrados en la calle Nicolás de Piérola. El efectivo de la PNP lo transportó en hombros ante los gritos de otros manifestantes que reclamaban una ambulancia para atenderlo, mientras la conductora Magaly Medina, conocida como ‘La Urraca’, destacaba en su programa lo lamentable de la situación. Este incidente evidencia cómo la escalada de tensión, caracterizada por lanzamiento de piedras y otros objetos, afecta directamente a las personas en el lugar.

La popular conductora de “Magaly TV La Firme” señaló que no solo los manifestantes sufren consecuencias, pues vendedores ambulantes y comerciantes de la zona intentaban retirarse cuando resultaron involuntariamente afectados. La rápida acción del agente, quien subió al joven a un vehículo particular ante la falta de unidades médicas, ocurrió mientras transeúntes y trabajadores se veían envueltos en los enfrentamientos.

