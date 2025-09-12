Emerson Vergara Marín, un joven que viajó en bus y resultó gravemente herido cuando una baranda atravesó la unidad en la Vía de Evitamiento, lucha por su vida en el hospital Hipólito Unanue, donde enfrenta el riesgo inminente de perder una pierna. El estudiante de mecánica automotriz de 18 años, originario de Cajamarca, sufre una fractura expuesta en su pierna izquierda que requiere múltiples intervenciones quirúrgicas urgentes, las cuales no se han realizado porque la institución médica carece de los insumos necesarios. Sus padres, que llegaron desde su tierra natal, permanecen en angustiosa vigilia mientras gestionan alternativas para evitar la amputación.

El accidente ocurrió durante su trayecto habitual al instituto Senati, cuando el bus de la empresa Real Star impactó contra la estructura metálica que penetró el vehículo y lesionó al adolescente, quien fue trasladado de emergencia al nosocomio. Pese a la gravedad de sus heridas y al diagnóstico claro de los médicos, la cirugía se posterga indefinidamente por falta de recursos, reflejando una crítica debilidad del sistema de salud pública para responder a emergencias traumáticas complejas.

