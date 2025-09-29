Una joven secuestrada y golpeada ahora es amenazada por su expareja tras formalizar denuncia por violencia ante las autoridades. Fernando Edu Núñez Lozano, identificado como su agresor de 21 años, mantiene contacto con su círculo social enviando solicitudes a sus amigas para hostigarla. La víctima de 18 años, quien presenta moretones en rostro y brazo, revela que el sujeto la arrastró del cabello y mordió su espalda antes de encerrarla, actos que evidencian un patrón de violencia escalonada que incluye amenazas contra sus padres si no retira la denuncia.

La madre de la afectada denuncia negligencia en la fiscalía, donde su hija declaró cuatro horas sin recibir protección inmediata. El Centro Emergencia Mujer asumió el caso recientemente, mientras el agresor permanece prófugo con antecedentes por estafas y tenencia de armas, generando terror en la familia que exige justicia real y medidas efectivas de protección para la joven cuya vida corre peligro constante.

