Jóvenes en Brasil graban su propia muerte tras conducir de forma peligrosa para redes sociales

Un grupo de jóvenes en Brasil grabó con su celular los momentos previos al accidente fatal que terminó con la vida de dos de ellos, mientras realizaban maniobras peligrosas para publicar el contenido en redes sociales.

El conductor manejaba a más de 140 kilómetros por hora sentado sobre una silla de playa, sin ocupar el asiento del vehículo. En el automóvil viajaban cinco personas, entre ellas un menor de 16 años.

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¿Por qué conducían a más de 140 km/h poniendo en riesgo sus vidas?

Las grabaciones muestran cómo los jóvenes avanzaban a alta velocidad con música a todo volumen y aparente consumo de bebidas alcohólicas.

De pronto, quien grababa enfocó la carretera y el impacto se volvió inevitable. El teléfono cayó al suelo y la cámara registró la mano de uno de los ocupantes intentando incorporarse sin éxito.

Dos fallecidos y tres heridos dejó el accidente

El saldo del siniestro fue de dos fallecidos: el menor de 16 años y un joven de 20 años. Los tres sobrevivientes fueron trasladados a un hospital.

En las imágenes también se observa a otro joven tratando de pedir ayuda entre los restos del vehículo destrozado.

Autoridades investigan las circunstancias del siniestro

Las autoridades brasileñas investigan las circunstancias del accidente ocurrido en ese país. Los jóvenes no imaginaban que estaban grabando sus últimos momentos al realizar las maniobras temerarias.

El conductor habría pretendido presumir la maniobra que realizaban cuando todo terminó en tragedia.

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