Un estudio de la Universidad de Piura revela que los jóvenes no quieren oír a políticos de izquierda y derecha, priorizando exclusivamente las propuestas concretas sobre cualquier identificación ideológica tradicional. El 58% de los universitarios encuestados declara no identificarse con ninguna tendencia política, reflejando un profundo desapego hacia el sistema tras años de corrupción y promesas incumplidas. Esta postura se fortalece ante la expectativa de que 2.5 millones de jóvenes votarán por primera vez en los próximos comicios, representando un segmento electoral decisivo.

Vea también: Detectan presunto despilfarro de medio millón de soles en Bomberos del Perú

La investigación muestra que apenas el 11% prefiere un candidato de izquierda frente al 33% que optaría por uno de derecha, aunque el 40% restante considera irrelevante la procedencia ideológica si las iniciativas son viables y beneficiosas. Este electorado emergente, caracterizado por su pragmatismo y desconfianza hacia los caudillismos, examina minuciosamente las historias de vida y los planes de gobierno antes de apoyar alguna opción política. El fenómeno señala un cambio paradigmático en la cultura política peruana, donde el contenido programático supera a las etiquetas tradicionales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO