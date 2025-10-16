Jóvenes realizan pintas en el frontis del Hospital Arzobispo Loayza en contra de la policía, una expresión de duelo e indignación tras la muerte del artista de hip hop Eduardo Ruiz Sanz, a quien conocían como ‘Truco’. Utilizando pintura verde, sus amigos y familiares escribieron su apodo y consignas de protesta durante la madrugada, ya que consideran que su deceso, ocurrido durante las manifestaciones, fue injusto.

Vea también: Fiscalía inicia investigaciones tras el fallecimiento de joven durante la marcha de la Generación Z

El contexto de esta expresión ciudadana se agrava al conocerse que dos manifestantes más se encuentran en coma inducido dentro del mismo nosocomio, uno de ellos con una fractura de cráneo presuntamente causada por una bomba lacrimógena. Estos casos, que están bajo investigación, profundizan la crisis y alimentan el reclamo contra los métodos de control utilizados durante las protestas.

