Jóvenes tomaron las calles de Lima y diversas provincias para protestar contra la nueva reforma de pensiones de las AFP, en una jornada marcada por fuertes enfrentamientos con la Policía Nacional. La movilización, que inició en la Plaza San Martín, avanzó hacia el Congreso de la República por la avenida Abancay, donde manifestantes portando carteles y banderas negras se enfrentaron a agentes antidisturbios.

Los protestantes exigen que los legisladores autoricen el retiro de hasta cuatro UIT de sus fondos previsionales, una medida que consideran vital para aliviar su situación económica actual. La respuesta policial incluyó el uso de bombas lacrimógenas para contener a los manifestantes, lo que afectó también a transeúntes y comerciantes informales de la zona. Los enfrentamientos dejaron como saldo a un joven herido con un corte en el rostro, además de daños materiales en el entorno del Palacio Legislativo.

