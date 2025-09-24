Todo comenzó con Lucas, un mono que Sally adoraba como mascota, pero que su madre consideraba un problema. Cuando Juan Carlos, un sereno, le ofreció invitarla a salir, ella encontró consuelo en sus brazos, aunque nunca lo amó. Se casaron, tuvieron tres hijos, pero el destino les tenía preparada una bomba: un video que captó la infidelidad de Sally con otro hombre en un parque, el detonante que destruyó la confianza. Juan Carlos, herido y lleno de dudas, hoy exige tres exámenes de ADN para sus hijos de 12, 10 y 9 años, cuestionando si realmente son suyos.

Vea también: ¿El padre gana la tenencia? Edgar le arrebata a Angélica sus 4 hijos tras acusarla de infidelidad con el ex de su MAMÁ

La historia, que parece sacada de una telenovela, revela cómo un matrimonio construido sobre el dolor y la conveniencia terminó en una crisis de paternidad. Mientras Sally guarda silencio, Juan Carlos busca respuestas: ¿Crió durante años a hijos que no son suyos? Los resultados, que se conocerán hoy, podrían cambiar el futuro de esta familia para siempre.

