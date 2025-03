Un nuevo episodio del enfrentamiento entre Johana Cubillas y su aún esposo, Juan Ichazo, se ha dado en las redes sociales, luego que este último mostrara el váucher de una fuerte transferencia a favor de sus hijos y en el que aseguró estar cansado del tema.

“Solo voy a mostrar una transferencia porque me tiene cansado este tema. Y esto me hice cargo al 100 (en su totalidad) y esto no fue pactado así y no muestro más porque quiero cerrar este tema de una vez. No quiero que sigan manchando mi imagen”, escribió el argentino.

En su publicación en Instagram, Ichazo dejó ver la suma de 14 mil soles, en el que tuvo como destinatario el colegio en el que estudia el mayor de sus pequeños, y en que también se aprecia como fecha de la transacción el 11 de febrero del presente año.

SE CANSÓ

Por su parte, Johana Cubilla aseguró también estar cansada del tema con el padre de sus hijos, por lo que aseguró que todo está siendo visto por sus abogados, así como no aguantar más las amenazas de la difusión de imágenes en el que se le aprecia tirada en el piso teniendo ataques de pánico y llorando.

Además, aclaró que el monto mostrado en el váucher es un préstamos que ambos sacaron y que ella sigue pagando, para finalmente pedirle a su aún esposo que la deje en paz porque está harta de su “circo” y le exhortó a que cumpla con sus obligaciones como padre.

