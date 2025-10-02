Juan José Santiváñez habría renunciado como Ministro para postularse a la presidencia de la República en las elecciones del 2026, según lo indicado en el oficio que presentó para dejar el cargo de Ministro de Justicia. Esta movida se produce en un contexto donde otros funcionarios también evalúan sus opciones, como el Ministro de Educación Morgan Quero, quien ha confirmado que está inscrito en el mismo partido pero aún no decide si competirá.

Todo apunta a que sería candidato por el partido Ciudadanos por el Perú, una colectividad que estaría siendo impulsada por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. La renuncia se da ante la proximidad del plazo del 13 de octubre, fecha límite que establece la norma para que los funcionarios en ejercicio definan su participación electoral con seis meses de anticipación.

