La moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, ya cuenta con 35 firmas de respaldo en el Congreso, superando el mínimo de 33 requeridas para su debate en el pleno. La iniciativa, que perdió una rúbrica tras la retirada de la congresista Heidi Juárez, argumenta que el titular del sector no reúne las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad para el cargo. Sus promotores sostienen que su reciente comparecencia ante la Comisión de Fiscalización puede considerarse como la interpelación reglamentaria, un punto que genera controversia entre los legisladores.

El debate sobre la censura se enmarca en un contexto político particular, donde han aparecido murales con la frase “Santiváñez 2026” en Arequipa, utilizando colores similares a los de Alianza para el Progreso. Esta situación alimenta especulaciones sobre una posible candidatura del ministro para las elecciones del próximo año, para lo cual tendría hasta el 13 de octubre para renunciar a su cargo. Santiváñez, quien anteriormente fue censurado como ministro del Interior, se ha limitado a señalar que evaluará su futuro político en el seno familiar.

