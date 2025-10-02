Juan José Santiváñez quiere ser senador y postularía por APP, según confirmó mediante carta de renuncia irrevocable al cargo de ministro de Justicia que presentó a la presidenta Dina Boluarte. El ahora exministro, quien evitó una censura inminente en el Congreso que ya tenía fecha de debate, alega motivos personales y familiares para esta decisión que le permite cumplir con el plazo del 13 de octubre que la ley establece para que altas autoridades renuncien si aspiran a un cargo de elección popular. Su movimiento político genera especulaciones sobre una posible desbandada en el gabinete, donde otros ministros como César Vázquez también contemplan candidaturas.

La candidatura de Santiváñez se materializaría con Alianza para el Progreso (APP), partido que ya exhibe murales con su nombre y lo ubicaría en los primeros lugares de su plancha al Senado, fortaleciendo evidentes lazos entre este partido y el gobierno de Boluarte. Este escenario refleja una estrategia política coordinada, donde el exministro buscaría defender los intereses de la administración actual desde el Legislativo. La jugada electoral de Santiváñez no es aislada, pues otros ministros como Morgan Quero, César Sandoval y Ángel Manero también tendrían la mira puesta en las próximas elecciones generales, configurando un año político marcado por transiciones y alianzas.

