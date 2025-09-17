Juan José Santiváñez y Eduardo Arana no reconocen audio sobre “El Diablo” durante su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso. En la grabación se aludiría al traslado de Marcelo Salirrosas, ex cliente de Santibáñez sentenciado por vínculos con la banda “Los Pulpos”, aunque ambos funcionarios han rechazado cualquier implicancia. Mientras Santiváñez asegura que los audios presentan inconsistencias en horarios y contextos, Arana niega rotundamente haber participado en la conversación.

Juan José Santiváñez y Eduardo Arana no reconocen audio sobre “El Diablo” y han coincidido en cuestionar a la Fiscalía, a la que acusan de instrumentalizar el caso con fines políticos. Paralelamente, en el Parlamento se han iniciado mociones de censura contra ambos, que ya suman más de una veintena de firmas. Aunque los ministros aseguran estar dispuestos a someterse a la investigación, su situación se complica debido a la presión mediática y al avance de pedidos de renuncia en el Congreso.

