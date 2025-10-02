La designación de Juan Manuel Cavero como Ministro de Justicia genera controversia debido a su historial como director general de Transporte Terrestre, cargo del cual fue destituido tras comprobarse graves fallas en el sistema de brevetes que incluyeron la entrega de una licencia a una persona con discapacidad visual. Luego de esta crisis, Cavero se desempeñó como gerente en la municipalidad de Independencia y luego como asesor jurídico en el Gobierno Regional del Callao, entidad donde también surgieron denuncias por corrupción.

El nuevo ministro de Justicia juró el cargo “por Dios y por la Patria” asumiendo el compromiso de abstenerse de cometer actos de corrupción, una promesa que adquiere especial relevancia dado su pasado administrativo. Cavero completa el cambio de gabinete tras la renuncia de Santiváñez.

