Juan Manuel Cavero Solano juramentó como el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos tras la renuncia de Juan José Santibáñez al cargo, completando un cambio en el gabinete ministerial. Durante la ceremonia protocolar, el flamante ministro juró “por Dios y por la Patria” desempeñar lealmente sus funciones y abstenerse de cometer actos de corrupción, un compromiso que asumió ante las más altas autoridades del Estado.

El nuevo titular de Justicia llega al cargo con una sólida experiencia en la Función Pública, donde ha ocupado diversos puestos de alta responsabilidad a lo largo de su carrera profesional. Es un abogado con especialización en Derecho Público y Administrativo, quien hasta antes de su designación se desempeñaba como jefe de gabinete de asesores del mismo ministerio desde el 29 de mayo de 2024.

