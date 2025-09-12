Luego de que Andrea San Martín anunciara una serie de denuncias contra su expareja, Juan Víctor Sánchez, luego que contara un presunto hecho de maltrato animal por parte de la madre de su hija contra su mascota que era un gato. El extripulante de cabina fue consultado al respecto.

En un primer momento negó haber acusado a la influencer de manera explícita. “Yo no he asegurado nada en ningún momento… lo único que te voy a decir es que si hay alguna asociación o algo pertinente que pueda investigar un caso, que lo hagan y en cualquier caso, me contacten”, señaló.

El comunicado

Andrea San Martín usó sus redes sociales para responder a las declaraciones de su expareja. En su pronunciamiento, subrayó que su silencio no debe interpretarse como inacción y que ya ha puesto el tema en manos de sus abogados.

“Donde se mencionan presuntos hechos de maltrato animal e incluso se hace referencia al régimen de visitas de mi menor hija, me veo en la obligación de aclarar lo siguiente: Mi silencio en medios no significa inacción”, expresó.

Asimismo, confirmó que su abogado está gestionando una denuncia formal contra Juan Víctor por violencia psicológica, difamación, desobediencia y resistencia a la autoridad, recordando que cuenta con medidas de protección vigentes que —según ella— estarían siendo vulneradas.

Un conflicto que no cesa

El pleito entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez lleva varios meses en el ojo público, principalmente por temas vinculados a la custodia y régimen de visitas de su hija menor. Ahora, con este nuevo episodio y la denuncia anunciada, la disputa legal entre ambos promete intensificarse.