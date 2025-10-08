Juan Víctor Sánchez salió para responder formalmente la carta notarial que le envió Andrea San Martín, en la que lo acusa de difamación y le exige una rectificación pública por sus recientes declaraciones en un podcast.

En su comunicado, el extripulante de cabina fue enfático al rechazar los señalamientos en su contra y descartó retractarse de lo expresado.

“Respondo la carta notarial y rechazo imputaciones. Rechazo en todos sus extremos las imputaciones de difamación y la exigencia de rectificación en el contexto de la controversia mediática en la que ambos hemos estado involucrados y específicamente en el podcast del 10 de setiembre del 2025”, indicó.

Además, sostuvo que sus declaraciones no tuvieron la intención de dañar la imagen de la madre de su hija, y aclaró que sus palabras se dieron en un contexto general de conversación.

“Mi intervención se limitó a opiniones formuladas en un marco de conversación general, sin atribuirle a usted hecho concreto alguno ni presentarlo como verdadero”, precisó.

Respuesta legal de Andrea

Ante esto, Andrea San Martín decidió pronunciarse públicamente a través de su abogado, Wilmer Arica, quien salió al frente para reafirmar la postura de la patrocinada y adelantar los próximos pasos legales.

“En la carta, él indica que su intervención se limitó a opiniones formuladas en un marco de conversación. Y, por otro lado, en su respuesta, nuestra carta notarial precisa que a mi patrocinada no le atribuyó algún hecho concreto, aclarando aún que lo narrado no fue presentado como verdadero”, explicó el letrado.

Sin embargo, el abogado adelantó que Andrea no dejará las cosas ahí y que ya se están preparando acciones judiciales en el fuero penal.

