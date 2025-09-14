Padres acusan a DJ Frank Hairo de intentar asesinar a su hijo, Juan Diego Benavides, quien permanece en coma inducido tras recibir un disparo en la cabeza durante una juerga en Miraflores. El examen de absorción atómica demostró que las manos del joven no presentaban residuos de pólvora, lo que descarta completamente la versión de un accidente autoinfligido que alegaban los otros ocupantes del vehículo. La evidencia científica señala directamente a Anthony Rivero, ciudadano venezolano cuyo examen reveló plomo, bario y antimonio en sus manos, compuestos que solo aparecen tras disparar un arma de fuego.

La investigación revela incongruencias cruciales, pues la trayectoria balística indica que el proyectil ingresó por la sien izquierda y se alojó en el cráneo, característico de un disparo a larga distancia que contradice la teoría del forcejeo. Mientras la víctima lucha por su vida conectada a respirador artificial, los cuatro involucrados, incluido Frank Serna, dueño del arma, recuperaron su libertad en 48 horas, pese a las graves inconsistencias en sus declaraciones y el historial violento del DJ.

