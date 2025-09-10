El expresidente Pedro Castillo seguirá afrontando una investigación preparatoria por la presunta comisión del delito de organización criminal, luego de que el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declarara infundado su pedido de desacumulación de los casos PetroPerú, Puente Tarata y del Ministerio de Vivienda. La resolución judicial significa que los tres expedientes, que están contenidos en una sola carpeta fiscal, continuarán siendo investigados de manera conjunta por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que busca determinar los presuntos vínculos entre ellos.

La defensa legal del exmandatario, que alegó insistentemente que los hechos son diferentes en tiempo y espacio y carecen de conexión entre sí, no logró convencer al juzgado de que separen las investigaciones. Este revés procesal mantiene al expresidente en una situación jurídica compleja, ya que deberá enfrentar todas las acusaciones de manera acumulativa dentro de un mismo proceso penal.

