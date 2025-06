¿Qué está pasando? La carismática Juliana Oxenford sorprendió en el podcast de Katy Villalobos e hizo reír a todos sus fans al hablar del tipo de hombre que le gustaría tener en su vida. Ella mencionó una serie de características que dejó sorprendido a más de uno.

“Me gusta el hombre rudo y peligroso. Lo que pasa es que a mi me gusta el juego. De repente ese hombre me acompañe a un matrimonio y se ponga un terno, pero solo una vez, nada de camisitas y barba perfecta. Me gusta alguien imperfecto, natural y que huela hombre. No quiero un tipo con olor a ala“, dijo inicialmente.

Además, dijo que le gustaría jugar a que la asalta: “Qué te secuestre al paso y te suba a la mototaxi ¡Ayyy! Son fantasías pues. Dios mío, mañana me van a secuestrar“, añadió entre risas.

