Juliana Oxenford sorprendió al revelar un encuentro inesperado con Mario Hart en un café, luego de sus enfrentamientos en redes sociales en 2022 debido a sus diferencias políticas. Según contó en Madi Streaming, el ex chico reality se había mudado cerca de su casa, lo que llevó a que coincidieran en un establecimiento.

Al notar su presencia, la periodista decidió acercarse y confrontarlo directamente por los comentarios ofensivos que había hecho sobre ella en redes sociales: “Le doy la mano y le digo ¿cómo estás? Mi nombre es Juliana Oxenford. Me conoces perfectamente parece, porque te atreves a hablar de mí y me insultas y me tratas como si fuera una prost* en Twitter”, relató.

Mario Hart, sorprendido por la situación, intentó calmarla y evitar la confrontación, pidiéndole que hablaran en otro momento: “Juliana te voy a pedir por favor que lo hablemos en otro momento, yo no tengo nada en contra tuyo, estoy en una reunión”, respondió, pero Oxenford se negó a dejar el tema de lado.

La periodista le recordó que él no había considerado su contexto personal al publicar sus comentarios y lo desafió a repetir en persona lo que había dicho en Twitter: “Lo único que te voy a pedir es que te pares y que me digas, frente a frente, lo mismo que me dices en redes sociales. Estoy dejando constancia de lo cabrón que puedes ser, porque cuando estás detrás de una computadora eres capaz de insultar a cualquier mujer”, sentenció antes de retirarse del lugar.

