Juliana Oxenford sorprendió al contar un episodio doloroso que vivió con su padre, el actor Marcelo Oxenford, durante el día de su boda. La periodista relató en una entrevista con Kuéntame con Katty Villalobos que, aunque le pidió a su padre que la llevara al altar, la experiencia fue todo menos emotiva.

“A mi papá lo llamé y le dije si quería llevarme (al altar) (…) No fue tan bonito. En el momento fue horrible”, confesó, dejando ver que ese día, que debía ser especial, estuvo marcado por la incomodidad.

Según explicó, Marcelo llegó a recogerla, pero en lugar de acompañarla con afecto, comenzó a apurarla y a hacerle reclamos. “Me pasó a recoger y empezó con su ‘apúrate’, que sigues en Pachacamac, que cuesta un huevo, la gasolina”, recordó entre risas incómodas, mientras la conductora Katty Villalobos reaccionaba incrédula: “¿El día de tu bodaa?” a lo que Juliana respondió: “Sí, horrible”.

Más adelante, en una conversación con Café en la Chevez, Juliana aclaró cuál es su vínculo con su padre. “Hay gente que dice que lo odio, no lo odio. Me dio la vida. Soy parte de él, aunque no sea parte de su vida, soy parte de su genética”, expresó, dejando claro que, si bien no hay una relación cercana, no guarda rencor. Sus palabras reflejan una aceptación de la distancia emocional con su padre, aunque el recuerdo de ese momento de su boda siga siendo una herida.

