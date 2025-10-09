Julie Freundt, presidenta del Gremio de Artistas , denuncia que los artistas exigen seguridad real ante la delincuencia, señalando que las autoridades solo mostró interés tras el asesinato de colegas como Pol “El Ruso” Flores de Armonía 10. La reconocida cantante, quien representa a los intérpretes peruanos, cuestiona la hipocresía de un sistema que obliga a los músicos a contratar seguridad privada con metralletas, cuando lo ideal sería que el Estado garantice su protección integral. Freundt recuerda que su gremio se reunió con el entonces ministro del Interior, Julio Díaz, llevando propuestas concretas para frenar la extorsión que sufren las grandes agrupaciones.

Vea también: Grupo 5 estalla contra el Gobierno tras ataque a Agua Marina: “El hampa gobierna nuestro Perú”

En esas reuniones, las autoridades ofrecieron establecer canales de comunicación directa y posible vigilancia policial en eventos, aunque los artistas buscaban acuerdos de fondo que no se materializaron. La intérprete indica que, si bien se retiraron con contactos telefónicos para coordinación, los cambios ministeriales posteriores diluyeron los compromisos, evidenciando la falta de una política de Estado contra la criminalidad que afecta al sector cultural. Freundt enfatiza que los artistas necesitan protección genuina en sus traslados y presentaciones, no solo respuestas reactivas tras tragedias mediáticas que enlutan a la comunidad musical.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO