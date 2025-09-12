El abogado y docente de la Universidad de Lima, Julio Corcuera analizó la grave ola de violencia y asesinatos que azota al Perú, la cual registró 5,196 homicidios en 2024 y alcanzó un pico de 209 casos solo en agosto del presenta año. El especialista, quien dialogó con ATV, señaló que los delitos no solo son más frecuentes sino también más violentos, lo que evidencia una ruptura de las reglas sociales que contenían el crimen.

Corcuera también alertó que la población ha normalizado esta situación al punto de que la extorsión y la violencia se perciben con naturalidad, especialmente en el norte del país. Este fenómeno, que se intensificó en el periodo post pandémico. Agregó que la criminalidad ya no está focalizada en zonas específicas, sino que se ha generalizado en toda Lima, afectando a cualquier ciudadano en el transporte público o la vía.

