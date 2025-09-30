Julio Rau Rau, presidente de Conet Perú, evalúa dotar de armas a los choferes para su defensa, una medida desesperada que responde a la extrema inseguridad que sufren, ya que 44 conductores de transporte urbano han sido asesinados en Lima y Callao, muchos de ellos atacados a quemarropa por sicarios que se suben como pasajeros . Esta propuesta, que el dirigente planteó al Ministerio del Interior solicitando facilidades para la adquisición legal de armamento a través de Discamec, nace de la indignación porque el ministro Carlos Malaver les manifestó que “el Estado no tiene dinero” para declarar en emergencia la capital, cuyo costo estimó en 43 millones de soles .

Vea también: Cocaína y ketamina eran camufladas en freidoras, artesanías y chalinas para salir del Callao

Frente a esta crisis, los gremios de transporte formal han convocado un paro nacional para el jueves 2 de octubre, el cual acatarán más de 450 empresas, medida con la que buscan visibilizar la gravedad de la situación y exigir acciones concretas al Gobierno . Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano, rechaza la idea de armar a los choferes, medida que califica de “caos total”, y en cambio presentará al Congreso una propuesta para crear una unidad de élite integrada por la Policía, Fiscalía y Poder Judicial, que investigue y sancione con celeridad a las organizaciones criminales, iniciando como plan piloto en Lima, Callao y Trujillo

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO