Julio Rau Rau, presidente de Conet Perú, expresa su indignación por la inseguridad al preguntar: “Si pudimos derrotar al terrorismo, ¿por qué no podemos con el vandalismo?“. El dirigente transportista señala la paradoja de un país que superó un conflicto armado interno pero que hoy se muestra incapaz de proteger a sus ciudadanos de la delincuencia común.

Vea también: Manifestantes indignados por la extorsión contra el transporte público: “¿Quién nos devuelve a nuestros muertos?”

El líder gremial advierte que la preocupación central ya no son las multas de tránsito sino la supervivencia, una realidad que compartan dueños de boticas y ambulantes también extorsionados. Aunque reconoce los avances en la reunión del sábado con el Ministro del Interior, donde se habló de tribunales de flagrancia y chips de seguridad, cuestiona la lentitud burocrática frente a la emergencia nacional.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO