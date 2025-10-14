Julio Rau Rau, dirigente de transportistas, afirmó que “no vamos a salir a ninguna marcha” mientras cuestionaba quién manejaría los buses si los trabajadores del sector se sumaran a las protestas convocadas. El representante gremial señaló que respaldan al nuevo gobierno, con quien sostendrán una reunión el 16 de agosto para establecer mesas de diálogo sobre seguridad ciudadana, aunque aclaró que este apoyo no constituye un cheque en blanco a la administración de José Jerí.

La posición fue respaldada por empresas de los cuatro conos de Lima Metropolitana, quienes buscan distanciarse de lo que califican como “grupos políticos radicales” que organizan las movilizaciones. El gremio transportista prioriza el funcionamiento normal del servicio público, considerando que su suspensión afectaría a la ciudadanía y representaría una irresponsabilidad frente a sus inversiones y compromisos laborales.

Rau Rau enfatizó que la criminalidad constituye su principal preocupación, valorando positivamente la coordinación reciente entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial para enfrentar este problema. El dirigente rechazó las acciones de manifestantes que “destruyen el país”, reafirmando que los transportistas mantendrán sus operaciones habituales durante el desarrollo de las protestas sociales programadas.

