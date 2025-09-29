Julio Rau Rau, representante de CONET-Perú, aborda el paro de transportistas y la grave ola de extorsiones que sufre el gremio, revelando la desesperación que atraviesan los choferes. El dirigente confirmó que 65 colegas han sido asesinados por la delincuencia, una situación que califica como la aplicación de una “pena de muerte” para quienes solo buscan trabajar, lo que evidencia la indolencia de las autoridades. Esta crisis de seguridad, que mantiene en zozobra a miles de familias, ha llevado a los trabajadores a considerar medidas extremas para su autoprotección ante la ausencia del Estado.

Frente a este vacío de seguridad, Rau Rau se refirió con preocupación a la propuesta de que los conductores porten armas para defenderse, una idea que surge porque la delincuencia ha desbordado el país. El representante gremial responsabilizó al actual gobierno por su inacción, señalando que la criminalidad avanza sin control, lo que ha creado un ambiente donde los transportistas se sienten abandonados y forzados a tomar decisiones drásticas para garantizar su propia supervivencia en las calles.

