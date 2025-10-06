Julio Rau Rau, presidente de Conet Perú, revela el drástico acuerdo de los transportistas: “Por cada muerto iremos a paro”. El dirigente nacional, sin embargo, deslinda a su gremio de losrecientes piquetes y actos vandálicos registrados en Carabayllo y otras periferias, atribuyendo estas acciones a una posible infiltración o a empresas específicas.

Esta decisión se toma a pesar de los avances acordados el sábado con el Ministerio del Interior, los cuales incluían el patrullaje de agentes de incógnito en rutas críticas como las de San Juan Lurigancho. Rau Rau explica que la desesperación crece porque un chofer de Santa Catalina resultó herido de bala anoche, un hecho que evidencia cómo la violencia se desborda pese a los acuerdos.

