La muerte de un motociclista en el puente Ucayali, Pangoa, Junín conmociona a la comunidad luego de que el conductor cayera al río tras un accidente, un hecho ocurrido cuando el hombre intentaba transitar de manera equivocada por el paso peatonal, cuya malla de seguridad presentaba una ruptura crítica. Aunque el motociclista redujo la velocidad para sobrepasar un rompe muelles, su vehículo se accidentó contra los tablones desgastados del piso, lo que provocó que perdiera el equilibrio y se precipitara al vacío por la abertura estructural, mientras los ocupantes de un mototaxi testigo bajaban inmediatamente para intentar un rescate que resultó infructuoso.

El cuerpo sin vida del motociclista fue rescatado río abajo por la Policía y Serenazgo, quienes acudieron al lugar para realizar las labores de recuperación, confirmando así el desenlace fatal de un siniestro que pudo evitarse. La investigación del equipo de prensa en el lugar constató que el desgaste de los tablones y las aberturas en la protección laterales fueron factores determinantes.

