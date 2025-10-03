Janela Alva lucha por su vida al tener más del 60% del cuerpo quemado, un caso que ha conmocionado a la opinión pública y que actualmente es investigado por la policía como posible agresión. La joven de 26 años, quien fue encontrada envuelta en llamas en un grifo de Tingo María durante la madrugada del 3 de septiembre, permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Arzobispo Loayza en Lima, donde los médicos mantienen un pronóstico reservado. Su madre, Marcelina Loyola, señala como presunto responsable a Teodoro Salazar Falcón, expareja sentimental de Janela conocido como “el Gato”, quien habría amenazado previamente a la víctima según testimonios familiares recogidos en la investigación. Las graves quemaduras han obligado a los médicos a amputarle ambas piernas, mientras la familia realiza constantes llamados para conseguir donantes de sangre y plaquetas que necesita urgentemente para continuar con su tratamiento médico.

Vea también: Primera procesión del Señor de los Milagros cambia de recorrido por marchas

La investigación policial busca determinar las circunstancias exactas del incidente, contrastando la versión del posible intento de suicidio con las sospechas de la familia sobre un ataque intencional. Janela, madre de una niña de 4 años que ahora está al cuidado de su abuela, había expresado temores previos sobre su seguridad según declaraciones de su progenitora, quien descarta que su hija pudiera haberse infligido tales lesiones. El presunto agresor, de 46 años, se mantiene en paradero desconocido según las últimas indagaciones y no ha tenido contacto con la familia de la víctima desde que ocurrió el hecho, aumentando las sospechas sobre su participación. Las autoridades de Tingo María continúan recabando testimonios y evidencias para esclarecer si este trágico suceso constituye un caso de tentativa de feminicidio, mientras la comunidad se moviliza para apoyar con donaciones sanguíneas el delicado estado de salud de la joven.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO