La pequeña capibara murió atropellada por una minivan que se dio a la fuga en VMT mientras el conductor retrocedía para salir de un estacionamiento en la avenida 27 de Diciembre. La mascota de dos años, que había sido rescatada del abandono hace nueve meses, se asustó con el movimiento del vehículo y corrió hacia la pista donde fue impactada. Los dueños de la perrita llamada “Muñequita” exigen justicia inmediata, pues consideraban a la animal como un miembro más de su familia.

Vea también: VMT: Panadero muere tras ser atropellado por conductor en presunto estado de ebriedad

Las cámaras de seguridad del sector, que registraron todo el incidente, lograron identificar la placa BKW-075 del automóvil, información crucial que la familia espera conduzca a la captura del responsable. El conductor no se detuvo pese a que una testigo se acercó a auxiliar a la mascota agonizante, actitud que califican de desalmada y cobarde en un caso que conmociona a Villa María del Triunfo y evidencia la impunidad de conductores irresponsables que atropellan animales domésticos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO