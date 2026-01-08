¡La ‘Sabrosura’ nos ha dado un susto de aquellos! Después de estar más desaparecida que billete de cien soles a fin de mes, nuestra querida Karen Dejo ha vuelto a dar señales de vida, pero no como esperábamos. Nada de bailes sensuales ni competencias de infarto en realitys; esta vez, la sensual influencer se dejó ver desde la cama de una clínica, luciendo una bata médica que dejó a más de uno con el corazón en la boca. La incertidumbre reinó por horas hasta que ella misma decidió soltar la lengua y contar qué rayos hacía internada.

El misterio del quirófano: Karen rompe su silencio

Fiel a su estilo, pero con una vulnerabilidad que pocas veces muestra ante cámaras, la excombatiente utilizó sus redes sociales para calmar las aguas. Con el rostro lavado y visiblemente en recuperación, Karen se dirigió a su legión de seguidores que ya estaban armando cadenas de oración. Fue ahí donde soltó la bomba: se sometió a una intervención quirúrgica que la mantuvo alejada del ojo público. Aunque siempre la vemos como una mujer de hierro, esta vez la procesión iba por dentro.

“Les cuento que a las 7 de la mañana estuve aquí en la clínica, me operaron alrededor de las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Ya se me fue la anestesia y ya estoy lista para cambiarme e irme a mi casa. Me van a dar las indicaciones”, dijo Karen Dejo.

Esa fue la confesión textual que soltó la bailarina, admitiendo que, por más experiencia que tenga en los escenarios, entrar al quirófano no es juego de niños. “Tenía un poquito de miedo”, reveló con total sinceridad, dejando ver ese lado humano que a veces olvidamos que tienen nuestras estrellas de la farándula. Sin embargo, para tranquilidad de la fanaticada, su semblante denotaba que lo peor ya había pasado y que ahora solo queda el proceso de recuperación.

¿Retoquino o salud? El debate en redes

Si bien Karen Dejo no ha soltado prenda con lujo de detalles sobre la naturaleza exacta de la operación, sí dejó claro que está más que satisfecha con el desenlace. Según sus propias palabras, se siente feliz con los resultados, lo que ha disparado las especulaciones en los pasillos de los canales de televisión. ¿Fue un tema de salud urgente o la ‘Sabrosura’ decidió hacerse unos ‘arreglitos’ para empezar el 2026 regia? Lo cierto es que la sonrisa no se la quita nadie, y eso es lo que cuenta.

Por ahora, la chica reality continuará su postoperatorio bajo estricta vigilancia médica, lejos de los circuitos de competencia que tanto le exigen físicamente. Sus seguidores no han tardado en inundar sus redes con mensajes de aliento y pronta recuperación, esperando verla pronto dando cátedra de baile y coraje como nos tiene acostumbrados. ¡Fuerza, Karen, que Chollywood te espera!

