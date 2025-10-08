Karen Schwarz compartió una serie de historias en el que confesaba sentirse mal, pero sospechando de que podría encontrarse embarazada, por lo que decidió contarle a sus dos hijas lo que creía sin imaginar la reacción y respuesta que tendrían.

“Me siento un poquito mal, creo que estoy embarazada. No sé”, expresó en un comienzo para de ahí comentárselo a sus pequeñas: “Chicas, creo que estoy embarazada”.

La reacción de sus hijas le causaron risa, pese a que la mayor le precisó que “cree”. Ante la reiteración de la posibilidad, ambas mostraron una expresión de “no creerlo”, para que de ahí la menor manifestar con inocencia: “Ay, santo Dios”.

En otra historia compartida en Instagram, Karen Schwarz volvió a comentar sobre un posible embarazo: “Se viene el tercero”. Ello siguió siendo sin ser bien tomado por las pequeñas, que reiteraron su negativa e incluso cuando les preguntaron si preferían que sea hombre o mujer.

