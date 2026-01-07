¡Agárrense! Porque si pensaban que este 2026 venía tranquilo, Karen Schwarz se encargó de meternos la sorpresa del año. La ex conductora de televisión, que ya nos tiene acostumbrados a compartir su día a día con sus pequeñas Antonia y Cayetana, soltó una bomba en Instagram que nos dejó a todos con la boca abierta y el ojo cuadrado: ¡Una prueba de embarazo positiva!

¿Bebé a la vista o falsa alarma?

Todo empezó cuando la esposa de Ezio Oliva decidió hurgar en el baúl de los recuerdos y, sin querer queriendo, encontró un tesoro que decidió postear. La imagen mostraba clarito el test con las dos rayitas, y claro, medio Perú pensó que la familia Oliva-Schwarz se agrandaba. Pero, ¡alto ahí! Antes de que empiecen a tejer chompitas, la misma Karen salió a aclarar la polémica imagen.

“Hoy me di con esta linda sorpresa. Abrí un cajón que normalmente no uso y ahí estaban, mi prueba de embarazo, la pulserita que le pusieron a mi Caye cuando nació y el cordón umbilical de Anto (fue un regalo cuando rescaté la placenta y lo hicieron en forma de corazón). Cositas que me recuerdan el amor y el agradecimiento que tengo con Dios y con la vida de tenerlas”, señaló Karen Schwarz.

¡Era solo un recuerdo! Pero el infarto no nos lo quita nadie. Los usuarios en redes no tardaron en reaccionar, y la caja de comentarios se llenó de gritos virtuales. Una seguidora, que seguro ya estaba comprando pañales, le escribió: “¡Por un segundo creí que se venía un Ezito!”. Otra, más observadora pero igual de asustada, comentó: “Vi la foto (solo la prueba), tu nombre y me quedé así (cara de sorpresa). Luego leí que era un recuerdo jajajajajaj!! ¡Pensé que venía otro bebé!”.

El historial clínico: ¿Por qué nos comimos el amague?

Para entender por qué este ‘post’ causó tanto revuelo, hay que rebobinar un poquito la cinta. Recordemos que entre 2020 y 2021, tras el nacimiento de su segunda hija, Cayetana, Karen Schwarz confesó que se había realizado la ligadura de trompas durante la cesárea, cerrando la fábrica oficialmente. En ese entonces, Ezio Oliva también había comentado que se haría la vasectomía, aunque siempre quedó la duda de si finalmente pasó por el quirófano o no.

Sin embargo, el fantasma del tercer hijo siempre ha rondado a la pareja. A finales de 2025, específicamente en octubre, Karen ya nos había hecho sudar frío cuando contó que tenía malestares y hasta bromeó con sus hijas diciendo: “Se viene el tercero”. Aunque aquello quedó en anécdota, sumado a los rumores de crisis y supuestos coqueteos de Ezio que sonaron fuerte el año pasado, cualquier noticia de embarazo en este 2026 se siente como una telenovela turca. Por ahora, respiren tranquilos: no hay ‘Ezito‘ en camino, solo una mamá nostálgica y un montón de seguidores con taquicardia.

