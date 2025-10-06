Christian Domínguez y Karla Tarazona atraviesan un difícil momento familiar tras las declaraciones de Camila Domínguez, hija mayor del cantante, quien aseguró que su padre se alejó de ella hace dos meses por influencia de su pareja.

Ante esta polémica, Norka Ascue, amiga cercana de la pareja, salió a defenderlos y reveló el estado emocional en el que se encuentran: “Sé muchas cosas, pero no me corresponde decirlo, pero sí puedo asegurar que he sido testigo de todo lo que ha hecho Christian por sacar a sus hijos adelante y cómo Karla se desvivía por la hija de Christian”, comentó en diálogo con Trome.

Según Ascue, tanto Christian como Karla estarían profundamente decepcionados por las acusaciones de Camila, pero prefieren mantenerse en silencio para protegerla: “Christian está súper decepcionado. Karla también está dolida y decepcionada porque todos sabemos cómo es ella como madre y con los hijos de Christian (…) Ojalá puedan arreglarse, sé que Christian tendría que decir muchas cosas, pero no lo hace porque es un caballero”, aseguró.

La amiga de la pareja enfatizó que ambos son grandes padres y que no merecen ser señalados injustamente. “Nadie puede ni podrá poner en tela de juicio los grandes padres que son Christian y Karla”, finalizó, mostrando su respaldo total hacia la pareja frente a las declaraciones de la joven.

