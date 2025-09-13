“Ya tengo tres hombrecitos”: el anhelo de una hija

Durante una emisión de su programa, Karla Tarazona abrió su corazón y confesó que le gustaría tener una hija con Christian Domínguez. “Ya tengo tres hombrecitos y me falta mi princesa”, expresó con ternura, generando una ola de reacciones entre sus seguidores. La presentadora, madre de tres varones, aseguró que la idea de tener una niña la ilusiona profundamente, aunque también reconoció que no sería una decisión inmediata.

“Sí, quiero tener otro bebé, pero que sea una niña; por eso tengo que ir a la segura… me da miedito”, agregó entre risas la conductora, dejando entrever que ya ha pensado incluso en el nombre de su futura hija. La confesión se dio en medio de una etapa de reconciliación y estabilidad con el cantante de cumbia, quien también ha manifestado públicamente su deseo de ampliar la familia.

Christian Domínguez también sueña con una hija

Christian Domínguez no se quedó atrás y confirmó que ambos han conversado sobre la posibilidad de tener una hija juntos. “Lo estamos pensando. Tiene que ser este año o, máximo, el próximo. Tiene que ser mujer, sí o sí”, declaró en una entrevista reciente. El artista incluso reveló que ya tiene en mente algunos nombres, entre ellos “Katherine”, como posible opción para su futura heredera.

La pareja, que comparte la crianza de un hijo en común, parece haber encontrado la estabilidad necesaria para proyectarse a largo plazo. Pese a las polémicas del pasado, ambos han demostrado que su vínculo se ha fortalecido con el tiempo, y ahora se enfocan en construir una familia más sólida.

Karla Tarazona: ¿Un nuevo capítulo familiar?

La posibilidad de un nuevo embarazo ha generado expectativa entre los seguidores de Karla y Christian, quienes celebran la evolución de su relación. Aunque la conductora ha señalado que el costo de vida y la crianza de sus hijos son factores que debe considerar antes de tomar una decisión definitiva, también admitió que “este es el momento ideal” para pensar en agrandar la familia.

“Me gusta vivir bien, por eso me rompo el lomo trabajando”, comentó Karla Tarazona, dejando claro que su prioridad es ofrecer estabilidad emocional y económica a sus hijos. La idea de tener una hija representa para ella no solo un sueño personal, sino también una oportunidad de cerrar un ciclo familiar con amor y plenitud.