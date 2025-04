Karla Tarazona sorprendió al revelar que ha considerado la posibilidad de tener una hija con Christian Domínguez. En una entrevista para Youtube, la conductora de televisión señaló que, pese a que siempre ha soñado con tener una mujercita, “es una gran responsabilidad económica y sobre todo emocional”.

Aunque no descarta la idea por completo, Tarazona fue honesta al hablar sobre los miedos que aún carga debido a una experiencia pasada. “Me quedé con ese sin sabor de lo que me sucedió, con esa experiencia anterior que para mí fue traumática. Las que han pasado por eso me entenderán lo desgastante que puede ser emocionalmente”, expresó.

La posibilidad de tener una niña es algo que no le resulta indiferente. “Lo haría si me dicen que será mujer”, señaló. Además, contó que ha conversado del tema con Christian: “A él le encantaría, pero es un chambón”.

Su sueño de tener una hija

La actual pareja de Christian Domínguez contó que siempre soñó con tener una hija e incluso se sometió a tratamientos médicos, pero no lo logró, lo que añade más peso emocional al tema. “Lamentablemente no se pudo”, indicó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO